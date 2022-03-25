Зеленский рассказал о проблемах, с которыми украинские мусульмане столкнутся во время Рамазана
Выступая на форуме в столице Катара Дохе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мусульмане его страны должны будут защищать Украину во время священного праздника Рамазан. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Обращаясь к политикам в 31-й день войны между Украиной и Россией, Зеленский коснулся предстоящего месяца Рамазан.
Приветствуя Катар, украинский лидер сказал: "Я хочу обратиться к вам по вашему: Ассаламу алейкум. Эти слова являются базовыми ценностями мира, а сейчас их нет в Украине, потому что Россия решила оккупировать и колонизировать Украину. Россия в 28 раз больше Украины и является одной из крупнейших стран мира. Но этого им недостаточно. Российская администрация хочет забрать нашу землю и использовать нас в качестве рабочих. Но уже 31 день Украина сопротивляется стране, в 28 раз превышающей ее размеры.
Остановится ли Россия после захвата Украины? Требования колонизаторов никогда не закончатся. Они уже угрожают ядерным оружием".
Зеленский добавил, что мечети также пострадали от российских бомбардировок: "Посмотрите на наши города, особенно на город Мариуполь, который полностью разрушен. Украина - страна разных национальностей и религий. Здесь проживает более миллиона мусульман. Только в Мариуполе было 4 000 мусульман. Вот уже три недели в мечетях города находятся около 80 человек, в том числе дети, женщины и старики".
Он отметил, что все дороги перекрыты, а российская армия не пропускает в этот район гуманитарную помощь: "Они бомбят день и ночь, и 90 процентов города разрушено. Здесь погибло 1 000 человек, но Россия не понесла за это никакого наказания. За 31 день российской оккупации было разрушено 59 культовых сооружений, включая мечети и церкви, 200 школ и десятки больниц. Еще 10 млн украинцев стали беженцами, а более 3,5 млн были вынуждены покинуть страну. При этом большую часть из них составляют женщины и дети".
Украинский лидер подчеркнул, что в ближайшие дни начинается месяц Рамазан: "Нам не нужно никому объяснять важность и смысл этого месяца. Весь мир это знает и уважает. Украинским мусульманам придется защищать свою страну и свою свободу с оружием в руках во время Рамазана. Мы должны поддерживать международный порядок не только для Украины, но и для всех. Начиная с Афганистана, должны добиваться мира в Ираке, Сирии, Йемене и Сомали. Да здравствует Украина".