Российские войска перегруппировываются для блокады Киева на юго-западном направлении Генштаб ВСУ
«Российские войска пытаются перестроиться и заблокировать Киев с юго-западного направления». Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 24:00 27 марта.
На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Осуществлял огневое воздействие на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и в Киеве.
По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, которые понесли значительные потери в ходе ведения наступательных действий. Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию Беларуси для принятия мер по восстановлению боеспособности.
«Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировки и усиления группировки войск российские войска возобновят действия по блокированию Киева с юго-западного направления», - отмечают в Генштабе.
На Северском направлении противник силами из состава Центрального военного округа активных наступательных действий не проводил. Продолжал обстрелы жилых кварталов в районах населенных пунктов Чернигов, Ивановка и Нежин.
По направлению на Бровары подразделения противника остановлены. Россияне вынужденно перешли к обороне, осуществляют инженерное укрепление позиций. По результатам боевых действий в районах Лукьяновки и Рудницкого подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район сел Пески и Новая Басань.