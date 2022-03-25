«Российские войска пытаются перестроиться и заблокировать Киев с юго-западного направления». Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 24:00 27 марта.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Осуществлял огневое воздействие на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и в Киеве.

По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, которые понесли значительные потери в ходе ведения наступательных действий. Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию Беларуси для принятия мер по восстановлению боеспособности.