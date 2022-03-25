Южная Корея считает, что Ким Чен Ын готовится к испытанию ядерного оружия

По данным южнокорейских военных и разведки, на северокорейском ядерном полигоне Пунгери ведутся работы по восстановлению одного из четырех туннелей, что свидетельствует о подготовке к испытательному ядерному взрыву, сообщило агентство Yonhap.

Как отмечается, на Пунгери ведутся работы по созданию бокового входа в третий туннель. По оценкам одного из источников агентства, объект может быть восстановлен за месяц.

Yonhap связывает возросшие опасения по поводу возможного ядерного испытания в КНДР с запуском на этой неделе межконтинентальной баллистической ракеты, которым руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Эксперты полагают, что Северная Корея может испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено на боеголовках баллистических ракет.