И Трамп оскорбил Байдена

Президент США Джо Байден убил "американскую мечту" и причинил столько вреда, сколько не причинили пять худших американских лидеров, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, если бы он все еще был президентом США, то Россия не начала бы специальную военную операцию. Демократы, считает бывший американский лидер, "плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины".

"Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту", – цитирует Трампа РИА Новости.