Российские войска сжимают кольцо окружения Мариуполя, продвигаясь в глубь города, но город остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.

«Есть окраины города, которые они, естественно, взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30-й день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ.

Над городом развевается украинский флаг. Сегодня город Мариуполь остается украинским городом. Наши военные делают все, чтобы он таким оставался и в будущем. Идут очень жестокие бои за наш город. Мариуполь находится в окружении начиная с пятых суток войны. Все элитные подразделения РФ были брошены на штурм города. И уже больше месяца наши парни, два героя Украины – командир полка «Азов» и командир 36-й бригады морских пехотинцев, национальная гвардия – героически держат оборону Мариуполя», - сказал мэр.