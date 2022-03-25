«Россия насильно вывезла 40 тысяч украинцев». Об этом, как сообщают украинские СМИ, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Ожидаемо, что в основном горожане не хотят «спасаться» на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в саму Россию. Уже речь идёт о десятках тысяч принудительно переселённых таким образом украинцев», – утверждает она.

Также, по словам Верещук, людей, которых увозят из Киевской области, могут направлять в Беларусь.