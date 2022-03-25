«Азеригаз» объявил о начале газоснабжения Ханкенди

Неисправность газораспределительных линий, многие годы работающих без технического обслуживания, на территориях, входящих в Карабахский экономический район, в последние дни вызвала проблемы с газоснабжением, сообщили в ПО "Азеригаз".

Несмотря на обильный снегопад, сотрудники ПО "Азеригаз", отправленные на место, принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на местности со сложным рельефом.

"28 марта подача природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты будет восстановлена, и в первую очередь будут проведены тестовые работы. В связи с этим потребителям рекомендуется быть осторожными при использовании природного газа, строго соблюдать правила технической безопасности.

Подача природного газа на территорию Карабахского экономического района будет полностью восстановлена после завершения тестовых работ 29 марта", - говорится в сообщении ПО "Азеригаз".