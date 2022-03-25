Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уменьшилась на 16 600 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

• личного состава – около 16600 человек,

• танков - 582,

• боевых бронированных машин ‒ 1664,

• артиллерийских систем – 294,

• РСЗО - 93,

• средств ПВО - 52,

• самолетов – 121,

• вертолетов – 127,

• автомобильной техники - 1144,

• кораблей/катеров - 7,

• цистерн с ГСМ – 73,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,

• специальной техники – 21,

• пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.