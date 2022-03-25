Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уменьшилась на 16 600 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
• личного состава – около 16600 человек,
• танков - 582,
• боевых бронированных машин ‒ 1664,
• артиллерийских систем – 294,
• РСЗО - 93,
• средств ПВО - 52,
• самолетов – 121,
• вертолетов – 127,
• автомобильной техники - 1144,
• кораблей/катеров - 7,
• цистерн с ГСМ – 73,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
• специальной техники – 21,
• пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.