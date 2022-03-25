Вооруженные силы РФ с начала проведения «специальной военной операции» уничтожили 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и 169 установок реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 503 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.

По словам Конашенкова, ВКС РФ за сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта. «За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники», - сказал он.