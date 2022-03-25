В Дубае музыканты отказались выходить на сцену с российскими артистами

Российские звезды Валерия, Вадим Репин и Светлана Захарова полетели в Дубай, чтобы выступить на Дрезденском оперном балу. Но их выступление было сорвано, так как музыканты отказались выходить с ними на одну сцену из-за того, что эти артисты поддерживают войну в Украине.

Певица Валерия дала интервью изданию AIF, в котором заявила, что совсем не расстроилась отмене выступления. По ее словам, у нее есть и другие предложения, поэтому особого ущерба для нее нет.

«У меня отменилось одно выступление за границей – в Дубае, планировался Дрезденский оперный бал. Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. На днях выступала в Ханты-Мансийске на закрытии зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Очень тепло там встречали», – сказала певица.