Илон Маск хочет создать свою социальную сеть

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети.

«Илон Маск, вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима», - написал один из пользователей Twitter.

«Я серьезно над этим думаю», - ответил ему Маск.