Более 100 мигрантов пытались прорваться через Беларусь в Польшу
Более 110 мигрантов пытались прорваться через границу Беларуси с Польшей за минувшие сутки, сообщила в воскресенье Польская пограничная стража.
«26 марта на территорию Польши из Беларуси пытались нелегально попасть рекордные 116 человек. Больше всего, 40 из них - на участке погранзаставы Кузница. На участке погранзаставы Наревка сотрудники погранслужбы после погони и предупредительного выстрела задержали гражданина Грузии, который не остановился для контроля», - добавили в ведомстве.