Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа

Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России, сообщил в воскресенье во время международного форума Doha forum министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

«Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны», - сказал глава МИД Словакии.

Он напомнил, что поставки нефти в страну идут только из России, кроме того 85% используемого в стране газа поступает из России.