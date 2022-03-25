Известная французская компания отказалась уходить с российского рынка

Генеральный директор французского ритейлера «Ашан» Ив Клод сообщил, что компания продолжает работать в стране, несмотря на давление, так как хочет сохранить штат сотрудников, а также «продолжать кормить население», передает «Ъ».

«Самое главное для нас - сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», - сказал Клод в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

Он подчеркнул, что компания старается приносить пользу там, где находится.

«У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно», - добавил он.

По его словам, в России у компании трудоустроено 30 тыс. сотрудников.