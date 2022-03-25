Минобороны Турции выступило за скорейшее прекращение огня в Украине

«Турция выступает за скорейшее прекращение огня между Украиной и Россией, достижение договоренности о перемирии и обеспечение безопасной эвакуации мирного населения из зон боевых действий». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

Акар отметил, что власти Турции, в том числе лично президент Реджеп Тайип Эрдоган, прилагают все усилия для скорейшего прекращения боевых действий между Украиной и Россией.

Министр подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование всех разногласий в регионе в рамках норм международного права, путем мирного диалога.

«Турция надеется на отказ соседних стран от шагов, направленных на эскалацию напряженности в регионе. Нельзя допускать тупиковых ситуаций в двусторонних отношениях», - сказал он.

Хулуси Акар отметил, что Вооруженные силы Турции стоят не только на страже интересов своей страны, но и при необходимости протягивают руку помощи дружественным и братским странам.