«Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30-й день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВС Украины. Россияне точно не рассчитывали на то, что Мариуполь будет держаться. Он держится, вопреки их усилиям. А когда освободят Мариуполь? Даже Генеральному штабу ВСУ сегодня, наверное, сложно дать ответ на этот вопрос. Я думаю, надо набраться терпения и сил, все покажет время», - призвал он.

Однако, по его словам, есть окраины города, которые российские войска взяли под контроль.

«Над Мариуполем развевается украинский флаг. Сегодня город остается украинским. Наши военные делают все, чтобы он таким оставался и в будущем. Идут очень жестокие бои за наш город. Мариуполь находится в окружении начиная с пятых суток войны. Все элитные подразделения России были брошены на штурм города. И уже больше месяца наши парни, два героя Украины - командир полка «Азов» и командир 36-й бригады морских пехотинцев, национальная гвардия - героически держат оборону Мариуполя». Об этом в интервью УНИАН заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Бойченко отметил, что за первую неделю ВС России разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе.

«С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы лишились и тепла. Российские военные прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды. Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Потом они перебили второй ввод, который служил нам резервным источником водоснабжения. Так на девятый день войны мы остались полностью без воды. После этого они лишили нас газа.

На следующем этапе, 21 марта, они уничтожили последний источник связи в городе. Тогда мы остались в полной тишине. В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит», - подчеркнул глава города.

По словам Бойченко, сегодня эпицентр боев — это как раз центр города.

«К сожалению, с пятых суток продолжается очень тяжелый обстрел. Как-раз центр и левобережная часть Мариуполя — территория, где уже не один день продолжается и активная фаза уличных боев. Наши ребята достаточно стойко держат оборону. Но мы смогли дать визуальную оценку. Погибли более 300 человек в Драмтеатре, которые в тот момент получали питание. Они стояли, кушали, в этот момент прилетела бомба. Есть информация от свидетеля, подтвердившего эту цифру», - сказал мэр.

Глава Мариуполя также сообщил, что людей приходится хоронить в братских могилах.

«К сожалению, по-другому не получалось. Обстрелы не прекращались. И было единственное кладбище, к которому мы могли подъехать под бомбами и под авиацией... В последние дни, когда наносились те уничижительные удары, мы хоронили людей даже во дворах. Коммунальные службы работали на 1000%, насколько это было возможно в таких условиях. Это было очень сложно», - заявил Бойченко.