Определены самые опасные направления вокруг Киева
В Киевской области разрушения от обстрелов российских войск зафиксированы в почти 50% общин. Как говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram, за минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.
«За весь период войны разрушения зафиксировано в 34 из 69 громад (административных единиц, - ред.) Киевщины, что составляет 49,2%. Всего более 500 объектов», - говорится в сообщении.
При этом наиболее критические разрушения в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской и Великодимерской громадах.
Сейчас самые опасные направления:
• Житомирская трасса;
• Буча-Ирпень-Гостомель, Немешаево;
• Дмитриевская громада;
• Макаровская громада;
• север Вышгородского района;
• территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодимерской громад.
В то же время в Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Ситуация в Бучанском районе выглядит следующим образом: в Макаровской, Бучанской, Ирпенской, Гостомельской громадах – обстрелы; в Белогородской громаде – ракетные удары и обстрелы "Градами" (в частности, в селе Белогородка и Святопетровское); в селе Гореничи – минометный обстрел; Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.
Почти во всех громадах района разрушена инфраструктура.
В Броварском районе ситуация следующая: в Барышевской, Калитянской и Великодимерской громадах – российская техника, много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов. В Вышгородском районе – в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа. Город Славутич полностью изолирован. В Фастовском районе – обстрелы в Боярке, в результате чего четыре человека ранены, среди них ребенок. Новоселки и Тарасовка – обстрелы жилых районов.