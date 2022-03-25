Блинкен: у США нет стратегии смены режима в России

«Соединенные Штаты не имеют стратегии смены режима в России», - заявил госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье во время визита в Израиль, передает BBC.

«Я думаю, что президент, Белый дом минувшей ночью сказали, что президент Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо другого», – сказал Блинкен, комментируя высказывание Байдена, озвученное накануне в Польше.

Он отметил, что у Вашингтона нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще.

«В этом случае, как и в любом случае, дело за народом страны, о которой идет речь, за российским народом», – добавил он.

Ранее в субботу в Варшаве Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти».