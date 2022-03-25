Россия продолжает перемещать свои войска на территорию Беларуси для ротации, усиления и пополнения запасов. Об этом говорится в сводке Генштаба.

«Продолжается перемещение подразделений РФ на территорию республики Беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих. Часть подразделений вооруженных сил республики Беларусь продолжает находиться на полигонах», - указывается в сводке.