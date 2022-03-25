Финляндия приостанавливает и грузовые железнодорожные перевозки с РФ

Финский оператор поездов VR после объявления об отмене железнодорожного пассажирского сообщения с РФ заявил и о приостановке грузовых перевозок с 27 марта. Об этом говорится в заявлении VR Group.

«VR Transpoint (дочерняя компания государственного железнодорожного оператора VR, - ред.) приостанавливает грузовые перевозки из России до дальнейшего сообщения. Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами», – заявил президент VR Transpoint Мартти Коскинен.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта.