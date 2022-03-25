Война в Украине может вызвать революции в странах Ближнего Востока глава МВФ
Война между Россией и Украиной может, помимо прочего, вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием. Как сообщает «Экономическая правда», об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Дохе (Катар).
По мнению главы МВФ, влияние на мировую экономику войны и санкций, наложенных на Россию из-за вторжения, может спровоцировать в странах Ближнего Востока предпосылки для новой «Арабской весны».
«Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы», – сказала она.
Георгиева призвала мировое сообщество скоординировать усилия, чтобы не допустить дефицита продовольствия и энергоносителей и соответственно роста цен на них.
Директор-распорядитель МВФ также подчеркнула, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно скорее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.
«Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут тракторы. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие», – заявила Георгиева.