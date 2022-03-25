Война между Россией и Украиной может, помимо прочего, вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием. Как сообщает «Экономическая правда», об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Дохе (Катар).

По мнению главы МВФ, влияние на мировую экономику войны и санкций, наложенных на Россию из-за вторжения, может спровоцировать в странах Ближнего Востока предпосылки для новой «Арабской весны».

«Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы», – сказала она.