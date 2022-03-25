Заявления о том, что российские войска приобрели в Сирии «огромный военный опыт» полностью обесценены военным провалом в Украине. О том, почему это произошло и был ли этот «опыт» в действительности – в интервью haqqin. az рассказывает полковник Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России Владимир Афанасьев (имя по понятным причинам изменено), ветеран боевых действий в Афганистане, Таджикистане, первой и второй кампаний в Чечне, долгое время проработавший на штабных должностях, а также советником в Алжире и Сирии.

- Владимир Николаевич, как бы вы кратко оценили итоги месяца российской «спецоперации» в Украине?

Если кратко – то как «испанский стыд».

- Понятно, что кратко никак. Не хотели бы расшифровать этот емкий термин?

- Легко. Если смотреть на планирование операции, на ее реализацию – волосы встают дыбом. Такое впечатление, что ее осуществляют курсанты первого курса военных училищ, которые знаний никаких не приобрели, а свою близость к военной науке объясняют тем, что когда-то играли в солдатики. Причем – даже не в компьютерных стратегиях, поскольку там требуется хоть какой-то уровень компетенции.

Эти многокилометровые колонны, это наступление по расходящимся направлениям, эта безобразная логистика – создают впечатление, что, вторгшись в Украину, российские генералы в одночасье массово забыли азы военной науки.

Проще говоря, их всех массово охватил приступ слабоумия, плавно переходящий в маразм, а также полное отсутствие адекватности в понимании складывающейся ситуации на поле боя.

Причем должен заметить, им ведь даже не нужно было особо интеллектуально напрягаться, что генералитет при Шойгу и так делать не любит. Достаточно было взять наработки советского Генштаба, который тщательно планировал возможные бои в Украине в случае агрессии НАТО. Или хотя бы попросить архивариусов их извлечь. Там было все подробно и тщательно описано – но ведь не удосужились даже этого сделать, планируя и действуя «от потолка». Впрочем, это стало логической кульминацией тех процессов, которые происходили в российской армии в последние годы.

- Но ведь именно в последние годы Вооруженные силы РФ получали огромное финансирование, активно разрабатывались новые образцы вооружения, не имеющего аналогов в мире?

- Давайте говорить откровенно, картинка, которая демонстрировалась в телевизоре – совершенно не отражает действительного положения дел. Во-первых, все прорывные образцы российского оборонпрома на самом деле таковыми не являлись. Поскольку, что уж там скрывать, били просто наборами «лего» – вот здесь что-то российское, а вот здесь – детали из стран НАТО, то есть, если судить по заявлениям официальных пропагандистов, от нашего потенциального противника. Поставка которых может в любой момент прекратиться.

Большие люди из российского ОПК, получив задачу на импортозамещение, поступили весьма своеобразно. Они просто поменяли шильдики на тех или иных компонентах, заменив их на «made in Russia», после чего отрапортовали президенту, что его указание выполнено. Ну и, соответственно, положили себе на счета приятные суммы от этой операции.

Во-вторых, создать образец какого-то пусть самого выдающегося и не имеющего аналогов вооружения – это даже не половина дела. Его прежде всего нужно запустить в серию и направить в войска. Более того, после апробации «в поле» внести соответствующие изменения с учетом замечаний, высказанных в войсках. Ничего подобного не наблюдалось ни с БПЛА «Орлан», ни с пресловутыми «Арматами», причем я говорю только о том, что на слуху.

И, наконец, в-третьих. Любой появляющийся на поле боя новый вид вооружений, у нас или у противника, требует внесения в полевые уставы армии изменений в тактике боевых действий. Ничего этого не происходило. То есть все разработки и достижения последних лет – прошли мимо российских Вооруженных сил. Время новаторов прошло, остались «стрелочники», то есть те, кто умеет красиво рисовать стрелки наступления на главных направлениях. Абсолютно не понимая, что за каждой такой стрелкой – конкретная часть со своими возможностями и потребностями в логистике и боепитании.

- И сирийский опыт здесь оказался бесполезен?

- А в чем он заключался – этот пресловутый «сирийский опыт»? Будем говорить прямо – российский экспедиционный корпус в Сирии не воевал. Ни одной наземной операции там не было организовано и проведено. Всю основную массу работы «в поле» проделали наемники из ЧВК «Вагнер» – а российские генералы записали эти успехи на себя, получив соответствующие награды.

Да, работали авиация и ПВО – но у них своя специфика, тем более что противник не мог противопоставить им полноценного ответа.

Спецназ вообще большей частью занимался и занимается выполнением несвойственных ему функций – охранял генералов и политических деятелей. Где уж тут набраться эксклюзивного опыта?

Поэтому, когда российские войска вступили в полноценные боестолкновения с вооруженными силами Украины, когда они оказались на другом театре военных действий и с качественно иным противником – весь пресловутый «сирийский опыт» растаял как дым. Более того – реально стал мешать. Поскольку проводка колонн бронетехники там, в условиях минимального сопротивления, и проводка колонн здесь – это две большие по рискам разницы.

- Подводя итоги нашего разговора, Владимир Николаевич, задам всего два извечных российских вопроса: кто виноват и что делать.

- Виновата в целом власть, создавшая отрицательную систему отбора военных элит. Полководцев и стратегов не осталось – их сменили серые и осторожные чиновники Министерства обороны, у которых даже мысль о возражении замыслам Верховного главнокомандующего вызывает предынфарктное состояние. Право же, в СССР демократии было больше, большевистские лидеры нелицеприятно высказываться на Политбюро СССР себе позволяли.

А на вопрос – что делать в схожей ситуации ответил царский генерал Михаил Драгомиров: «Заключайте мир, дураки!» Поскольку Кремль оказался в ситуации, когда даже победа его не спасет. А после этого, если Верховный главнокомандующий не выгонит своих генералов и дипломатов на мороз – он будет просто обязан отправить их за парту. Ликвидировать безграмотность в отношении войны и мира в XXI веке. Чтобы Россию не позорили.