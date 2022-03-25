Жители временно оккупированного Херсона в очередной раз вышли на митинг. Об этом сообщает издание «Мост» со ссылкой на многочисленные сообщения жителей города в соцсети Facebook.

«Ни похищение людей, ни использование россиянами оружия не помешали людям собраться на площади Свободы. Очевидцы сообщают, что российские войска из громкоговорителей предупредили, что митинги запрещены, однако люди все равно продолжают показывать им - они не боятся их, выкрикивая антипутинские лозунги и скандируя «Херсон – это Украина!».

В ответ российские военные начали стрелять и использовать газовые гранаты. Люди сообщают, что, к сожалению, есть пострадавшие – участнице акции ранили ногу. Однако люди не расходятся – сейчас они находятся на бульваре Мирном», - говорится в статье.