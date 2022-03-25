НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может угрожать Россия: среди них - Грузия

НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может угрожать Россия, заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum замгенсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патрик Тернер, передает РИА Новости.

«Мы уже предприняли меры для поддержки таких стран, как Грузия, Босния-Герцеговина, но хотим рассмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки стран, которые могут столкнуться с угрозой от России», - сказал Тернер.