В Тбилиси и Кутаиси проходят митинги

Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за месяц вырос почти на 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7 доллара, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического минимума. Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.

Тысячи человек проводят митинги в Тбилиси и Кутаиси с требованием снижения цен на топливо, передает телекомпания "Мтавари архи".

Участники митинга считают, что, снизив налог на акциз, можно снизить цены на топливо. Они желают провести встречу с представителями руководства и представить им свой план.

Акция в Тбилиси началась шествием по проспекту Руставели и остановилась на площади перед парламентом. Аналогичный митинг проходит в центре Кутаиси.