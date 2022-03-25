Представитель Эрдогана: все страны, включая Россию, должны чувствовать себя в безопасности

Турция считает, что все государства должны чувствовать себя в безопасности, включая Россию. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на форуме в Дохе.

"Нам нужно тщательно изучить то, что вызвало данный кризис. Мы должны рассмотреть причины, которые привели к войне. Все должны чувствовать себя в безопасности - от России до Ирана, от США до Евросоюза, от Турции до стран Персидского залива", - приводит его слова газета Milliyet.

Ранее представитель Эрдогана сообщил, что Турция и другие государства должны поддерживать диалог с РФ в интересах урегулирования ситуации в Украине.