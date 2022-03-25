Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрелы на подъезде к Чернигову, куда доставлял гуманитарную помощь. Об этом он сообщил в видеообращении.

«Мы были обстреляны. Противник обстрелял нашу машину. Слава богу, все живы, несколько наших ребят ранены», - сказал он и поблагодарил раненого водителя Андрея.

По его словам, обстрел произошел возле Чернигова 26 марта: «Обстрел был почти перед самым Черниговом, перед переправой, где был обстрелян фактически журналист «1+1» Цаплиенко. Мы старались передать специальную связь и гуманитарную помощь», - добавил Марцинкив.