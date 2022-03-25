Израиль выразил обеспокоенность из-за действий США
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил госсекретарю США Энтони Блинкену об обеспокоенности страны в связи с планами Вашингтона по исключению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из американского списка террористических организаций, передает ТАСС.
«Мы обеспокоены намерением Вашингтона исключить КСИР из списка террористических организаций. Подконтрольные им хуситы только что в конце этой недели совершили серьезную атаку на Саудовскую Аравию. Надеюсь, что Соединенные Штаты услышат озабоченность всего региона по этому важному вопросу», - сказал Беннет.