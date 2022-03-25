Макрон заступился за Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что «не называл бы» президента России Владимира Путина словами, которые употребил президент США Джо Байден, чтобы сохранять возможность вести какой-то диалог с российским лидером, передает Le Figaro.

Он отметил, что следует не допускать дальнейшей эскалации «ни в словах, ни в действиях».

«Мы хотим остановить войну, которую начала Россия против Украины, без войны. Это цель… И если стремиться к этому, тогда нужно отказаться от эскалации в словах и действиях. Мы, европейцы, не должны поддаваться на какую-либо эскалацию. Мы, европейцы, не должны забывать о своей географии и своей истории. Мы не в состоянии войны с русским народом», - сказал Эммануэль Макрон.