Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:56

Как известно, Европа уже давно стремится сократить, а по возможности, свести до минимума свою зависимость от российского газа. Теперь же, вследствие войны в Украине и решения Москвы перевести на рубли расчеты за газ «с недружественными странами», это желание на наших глазах становится навязчивой идеей… Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на днях, что европейские страны решили создать общий «пул» для закупок газа, чтобы не конкурировать между собой и предотвращать любые попытки Москвы обойти западные санкции.

Еще до начала войны в Украине haqqin.az не раз отмечал стремление Евросоюза и отдельных стран Старого Света договориться с Катаром, Австралией и Азербайджаном о дополнительных объемах поставок «голубого топлива». Помимо этого, стремление Брюсселя сократить свою зависимость от российского газа и форсировать переход на возобновляемые источники энергии, было поддержано Соединенными Штатами, которые уже в этом году обещают дополнительно поставить в Европу 15 миллиардов кубометров газа. Планы Евросоюза вкупе с американскими обещаниями являются серьезным инструментом снижения закупочной цены на газ, не говоря уже о значительном укреплении энергобезопасности Старого Света. Казалось бы, все, вроде бы, складывается, и Европа сможет обеспечить свои потребности в «голубом топливе» без обложенной санкциями России. Тем не менее, официальный Брюссель по-прежнему пребывает в состоянии тревоги, причины которой понять не так уж и сложно.

Переход на «зеленую» энергию – процесс технически чрезвычайно сложный, к тому же, требующий много времени. А ежегодными 15 миллиардами кубометров американского газа можно закрыть потребности одной не самой крупной европейской страны, типа Дании или Бельгии. Да и прошлогодний энергетический кризис наглядно продемонстрировал, что возможности США обеспечить газом Европу, мягко говоря, преувеличены. Что же касается объединения европейских компаний и централизации закупок, то эти меры помогут ЕС бороться со спекулятивными факторами и завышением цен на внутреннем рынке, но уж точно не увеличат объемы импорта газ. Похоже, у Евросоюза остается единственный выход – искать и договариваться с новыми экспортерами «голубого топлива». Но и это, как выясняется, дело непростое, что убедительно доказывает пример Азербайджана. Как известно, первые кубометры азербайджанского газа поступили на европейский рынок по трубопроводу ТАР ежегодной мощностью 10 миллиардов кубометров чуть больше года назад. Но уже сегодня этого объема Европе явно недостаточно. Азербайджан, конечно же, может нарастить объемы добычи, ресурсов у страны достаточно. Но для этого нужны, как минимум, несколько лет и значительные инвестиции в инфраструктуру, для чего необходимы долгосрочные соглашения с покупателями. Однако европейцы с их стратегией поэтапного перехода на возобновляемые источники энергии, не хотят обременять себя длительными обязательствами.

Какое-то время казалось, что спасительным маяком Евросоюза, попавшего в мощный энергетический шторм, станет Катар, который является крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа (СПГ). Но и здесь перед европейцами возникли те же «грабли», что и в Азербайджане. Как заявил Саад бен Шарида аль-Кааби, госминистр Катара по вопросам энергетики, его стране потребуется от пяти до семи лет, чтобы компенсировать Европе поставки российского газа, составлявшие 40 процентов от общих закупок ЕС. Для этого Катару нужно увеличить мощности своих СПГ-заводов, а также построить на территории Евросоюза новые терминалы по приему дополнительных танкеров и объемов. Словом, чтобы договориться с Катаром, который поставляет по долгосрочным контрактам в азиатские страны около 85 процентов своего СПГ, европейцы должны подписать долгосрочное соглашение и инвестировать в этот проект десятки, а то и сотни миллиардов долларов. К слову, Азербайджану для двойного увеличения мощностей ТАР требуется не больше пяти лет. Для этого необходимо, главным образом, соорудить лишь несколько компрессорных станций. Впрочем, если для Азербайджана двойной рост объема добычи обеспечит всего 20 миллиардов кубометров газа, то у Катара эта цифра в разы больше. Потому и ставки европейцев на Доху неизмеримо выше. Но это – не единственная проблема.