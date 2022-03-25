Эрдоган усаживает Украину с Россией за одним столом
«Делегации Украины и России проведут переговоры в Турции 28-30 марта». Об этом заявил член украинской делегации Давид Арахамия.
«Делегации Украины и России проведут переговоры в Турции 28-30 марта». Об этом заявил член украинской делегации Давид Арахамия.
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