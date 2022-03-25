Около Чернобыльской АЭС горят леса

«В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар. Это угрожает радиацией Украине, Беларуси и странам Европы». Об этом заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это угрожает радиацией Украине, Беларуси и странам Европы.

«Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может повлечь за собой сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время. Пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны», - добавила омбудсмен.