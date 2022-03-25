«Итак, число 13-й номер полка оказалось для российского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично «задвухсотили» на харьковском направлении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «вишенкой на торте» стало сообщение от журналиста Романа Цымбалюка о снятии с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Именно в 1-ю танковую армию и входит печально известная «элитная» Кантемировская дивизия.

«Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину. Не исключаем, что бегство российской армии из Тростянца и стало той последней каплей. И дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками», – отметили в 93-й бригаде.