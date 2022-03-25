Россия применила в Украине запрещенные боеприпасы генпрокурор
Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНИАН.
«По данным следствия, 27 марта 2022 года вооруженные силы России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня Торнадо-С одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запретными кассетными боеприпасами».
Возбуждено уголовное дело.