Правительственное агентство Media осуждает блокировку haqqin.az в России

«Вызывает сожаление то, что сайты авторитетных субъектов медиа Азербайджана, завоевавшие признание широкой аудитории не только внутри страны, но и за ее пределами, были заблокированы вопреки свободе выражения мнений». Об этом в ответ на запрос haqqin.az заявили в Агентстве по развитию медиа, отвечая на вопрос о блокировке на территории России сайта haqqin.az и других азербайджанских СМИ.

«Считаем, что такой административный подход к обмену информацией в современный период препятствует обеспечению людей сбалансированной и достоверной информацией.

Несмотря на то, что в ходе 44-дневной Отечественной войны, медиа-структуры ряда стран распространяли вредоносную, исключительно «черную» пропаганду и в большинстве случаев ложную информацию о ходе боевых действий и нашей стране, Азербайджан, демонстрируя приверженность принципу свободы медиа, не заблокировал ни один иностранный сайт или телеканал на территории страны. В нашей стране нет никаких ограничений на их деятельность и сегодня.

Надеемся, что руководствуясь принципом взаимности в этом вопросе, блокировка, введенная зарубежной страной в отношении азербайджанских сайтов, будет снята», - говорится в заявлении.