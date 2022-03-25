Бойцы оперативного командования «Север» уничтожили российскую колонну и захватили два грузовика «Урал» модели «Торнадо-У». Об этом заявили в пресс-службе Оперативного командования «Север».

«Силы сопротивления Северщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными «Уралами» модели «Торнадо-У». Эти два грузовика влетели в копеечку МОУ РФ, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на пользу Украины».

Помимо получения трофейных «Торнадо», силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны российских войск.