Россия в ответ на санкции конфисковала редкие швейцарские часы

Федеральная служба безопасности России нашла «достойного» противника и конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы долларов, чтобы отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям из-за войны против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС с запретом на экспорт в РФ предметов роскоши. В ответ спецагенты ФСБ, по информации Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, изъяли со складов российской фирмы дорогие часы.