Ага Гасымлы, собкор 20:51

«Война в Украине и беспрецедентно жесткие антироссийские санкции изменят геополитическую картину Центральной Азии», - заявил в интервью haqqin.az бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, генерал-майор Альнур Мусаев. По его словам, судьба России зависит уже не столько от власти в Москве, сколько от решений ведущих геополитических игроков, которых Кремль настроил против себя после вторжения в Украину.

«Сейчас все, что бы ни сделала Москва, лишь продлит политическую агонию российского государства в том формате, который мы наблюдали последние 22 года, - утверждает Альнур Мусаев. – Будучи председателем КНБ Казахстана, я неоднократно встречался с Владимиром Путиным в рамках заседания глав служб безопасности СНГ. Мы также встречались, когда, после отставки Бориса Ельцина, Путин занимал пост премьер-министра РФ. Я знал его ближайшее окружение из ФСБ – Патрушева, Ковальчука, других. А потому уверен, что Путин, какой бы сложной ни была ситуация, никогда не станет использовать ядерное или химического оружие. Он не готов нажать на «красную кнопку». Даже если, будучи человеком религиозным, уверен, что попадет в рай. Впрочем, и те российские военные, которым положено приводить в действие запуск межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками, на самоубийство не пойдут, я в этом уверен…» По мнению казахского генерала, российская пропаганда перегрела коллективное сознание общества с культом войны, милитаризацией и враждебностью к окружающему миру. «Однако главная проблема заключается в том, что даже если Москва выведет свои войска из Украины и решит установить нормальные отношения с цивилизованным миром, культ войны и враждебности в российском обществе никуда не денется, - уверен Альнур Мусаев. – Российская пропаганда десятилетиями формировала в общественном сознании россиян дух национал-патриотизма и имперской мегаломании. Целое поколение россиян выросло на лозунгах о необходимости реставрации границ российской империи и восстановлении СССР. В такой ситуации общественное мнение уже неспособно реально оценивать происходящее и будет готово ради очередной войны затянуть потуже пояса, нарожать новых солдат и продолжать бессмысленное противостояние с Западом. Развернуть сегодня милитаризованную психологию российского общества в сторону идей мирного сосуществования просто невозможно. А это значит, что в обозримой перспективе России рискует превратиться в тоталитарную страной-изгоя с закрытыми границами и «зачищенными» под корень политическими свободами…»

По словам бывшего главы спецслужбы Казахстана, он располагает достоверными сведениями о том, что самим фактом вторжения в Украину очень недоволен средний руководящий состав силовых структур. В Министерстве обороны РФ, в аппаратах ФСБ и ГРУ в эти дни идут аресты и увольнения, близкие к кремлевской верхушке люди отказываются от высоких должностей и уходят в отставку. «Думаю, смена руководства Кремля произойдет не под давлением «низов», а в следствие обострившегося инстинкта самосохранения представителей высшего истеблишмента России, - считает Мусаев. – Именно эти люди, недовольные политикой правящей власти, которая разрушает их социальный статус и финансовое благополучие, попытаются развернуть страну в русло нормального, цивилизованного развития…» Мусаев подчеркивает, что страны Центральной Азии и, в частности, Казахстан вместе с другими членами ЕАЭС, находятся в состоянии перманентной зависимости от Москвы. В данный момент Россия заинтересована в использовании этих государств исключительно для того, чтобы обойти удушающие санкции Запада и укрепить свою обороноспособность, подорванную войной в Украине.

«Долгосрочные договоры между РФ и государствами Центральной Азии относительно открыты и транспарентны, - считает Мусаев. – Однако краткосрочные соглашения и проекты с Москвой находятся в, так называемой, «серой зоне». Фактически, речь идет о теневой экономике государств региона, которая заработает в ближайшее время в значительно более интенсивной форме. Насколько мне известно, в Казахстане уже хотят открыть несколько предприятий по производству женских гигиенических средств, которые, как выяснилась, Россия не производила. Москва также призывает Кыргызстан, балансирующий между Россией и Украиной, не обращать внимание на западные санкции. В этой связи приходится признать, что Астана и Бишкек сами поставили себя в сложное положение, когда, еще до войны в Украине, согласились проводить взаиморасчеты с Москвой за рубли. Так что, у России есть достаточно действенные рычаги давления на Казахстан и Кыргызстан, чтобы использовать их в своих экономических и военно-политических интересах…» По словам Мусаева, на Западе знают о попытках России обойти санкции через государства Центральной Азии. Однако США и Европа заняты пока более масштабными вопросами. Тем не менее, представители посольства США в Астане не раз заявляли, что Америка постарается минимизировать ущерб, который нанесли Казахстану антироссийские санкции. Тем не менее, отставной генерал КНБ убежден, что его страна все равно будет оказывать России «конфиденциальную» помощь. «Судя по ряду скандальных заявлений, прозвучавших с трибуны государственной Думы, после Украины очередным государством, включенным Кремлем в «Проект по восстановлению СССР», должен был стать Казахстан, - утверждает Мусаев. – И если необходимость присоединения Украины к России пропагандисты объясняли угрозой «диктатуры бандеровцев и фашистов», то для Казахстана придумали «местных националистов», которых в моей стране никогда не было. Зато была очень опасная и нахрапистая российская «пятая колонна». Это – вполне образованные казахи, которые поддерживают Россию в её агрессии против Украине, и готовы предать национальные интересы Казахстана. Российская пропаганда целенаправленно работает в нашей стране, зомбируя казахстанское общество ничуть не меньше, чем определенную часть россиян…»