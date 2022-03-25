Кадыров вновь призвал украинских солдат сложить оружие

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором пленный военнослужащий нацгвардии Украины рассказал, что их батальон понес большие потери в первые же дни военных действий в Украине, из-за чего настрой у армии «сразу же упал».

«Нам сказали: «уйдёте-застрелим». Командиры наши воровали, и воровали очень много золота, технику. Они кинули нас и уехали куда-то. Россия – мощь. Ахмат-Сила», - сказал пленный украинец.

Комментируя видео, Кадыров призвал украинских солдат сдаться и сохранить свою жизнь, кроме того, по мнению главы Чечни, это также «приблизит наступление мира и порядка в Украине».