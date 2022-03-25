Офис Зеленского о запрете Роскомнадзора публиковать интервью президента Украины
Михаил Подоляк прокомментировал запрет Роскомнадзора публиковать СМИ РФ интервью Владимира Зеленского, которое он дал представителям российских медиа.
«Россия действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде. Иначе никак нельзя оценить нелепость решения главного российского цензора – Роскомнадзора – который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского. Интервью, в котором подробно исследованы причины войны, затеянной Россией против Украины. И сказано, к каким именно катастрофическим последствиям это приведет именно Россию. Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно», - сказал Подоляк.