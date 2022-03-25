О переговорах, заявлении Эрдогана и планирующемся параде победы в Киеве Зеленский ответил на вопрос Соловьева
В ходе интервью Владимира Зеленского российским СМИ, журналист Владимир Соловьев адресовал вопрос президенту Украины о ходе переговорного процесса и пунктах в переговорах, в которых достигнут прогресс. Соловьев отметил, что «о существенном прогрессе мы узнаем вот, например, из заявления президента Турции Эрдогана. Он говорил, во-первых, о том, что обсуждаются шесть пунктов на этих переговорах. А во-вторых, что по четырем уже есть прогресс».
Отвечая на вопрос, глава украинского государства отметил, что Россия ставит Украине ультиматум, что для них неприемлемо:
«Первое. Что касается пунктов. Почему построена риторика на шести пунктах? Потому что, прежде всего, ультиматум, а первая бумага была ультиматумом со стороны Российской Федерации… Она была… Я бы не назвал ее даже бумажным ультиматумом – это был публичный ультиматум, потому что, как обычно, это где-то слилось в информационном поле. В общем, там были эти пункты, о которых вы сказали. Примерно такие же пункты. Там, правда, были еще фразы «демилитаризация, денацификация», много всего с «д» связано. Вот… И мы ничего – кроме как впрыска, чтобы немножко оживить информационное поле, что Россия [якобы] что-то делает и задает повестку дня – мы ничего, кроме этого, в этом не видим.
Еще про информационное поле… Мы во время минских переговоров привыкли… Они всегда отправляли тот или иной формат и как бы затягивали процесс. Это говорит о том, что они затягивали процесс, потому что они хотели в течение быстрого времени нас оккупировать…
Вы знаете, да, что мы нашли парадную форму военных? Я не знаю, известно вам это или нет, но очень смешно, как они готовились. Смешно, если бы не было так трагично, да. Парад на Майдане независимости [в Киеве]. В общем, вот – танками пройти на третий или четвертый день [войны]. И вот…
Поэтому, значит, это впрыски. Реакция Турции несколько некорректна, и мы об этом говорили с президентом Эрдоганом. Там есть и тонкости в переводе его заявления, и тонкости в риторике.
«Денацификация и демилитаризация» – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то «демилитаризации», какой-то «денацификации». Для меня это непонятные абсолютно вещи», - заявил В.Зеленский.