В ходе интервью Владимира Зеленского российским СМИ, журналист Владимир Соловьев адресовал вопрос президенту Украины о ходе переговорного процесса и пунктах в переговорах, в которых достигнут прогресс. Соловьев отметил, что «о существенном прогрессе мы узнаем вот, например, из заявления президента Турции Эрдогана. Он говорил, во-первых, о том, что обсуждаются шесть пунктов на этих переговорах. А во-вторых, что по четырем уже есть прогресс».

Отвечая на вопрос, глава украинского государства отметил, что Россия ставит Украине ультиматум, что для них неприемлемо:

«Первое. Что касается пунктов. Почему построена риторика на шести пунктах? Потому что, прежде всего, ультиматум, а первая бумага была ультиматумом со стороны Российской Федерации… Она была… Я бы не назвал ее даже бумажным ультиматумом – это был публичный ультиматум, потому что, как обычно, это где-то слилось в информационном поле. В общем, там были эти пункты, о которых вы сказали. Примерно такие же пункты. Там, правда, были еще фразы «демилитаризация, денацификация», много всего с «д» связано. Вот… И мы ничего – кроме как впрыска, чтобы немножко оживить информационное поле, что Россия [якобы] что-то делает и задает повестку дня – мы ничего, кроме этого, в этом не видим.