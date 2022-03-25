Жесткий ответ Минобороны Азербайджана Москве
«Министерство обороны Азербайджана с сожалением констатирует, что пункты, отраженные в заявлении Министерства обороны Российской Федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности. Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий Азербайджанской Республики, не произошло». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в Минобороны, информация об отступлении частей азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности.
«Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку. В заявлении Минобороны России говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.
Хотелось бы еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».
Использование выражения «Нагорный Карабах» в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе и Российской Федерацией.
Хотелось бы напомнить Министерству обороны Российской Федерации, что в первом пункте декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами двух стран 22 февраля 2022 года, отмечается, что «Российская Федерация и Азербайджанская Республика определяют свои отношения как союзническое взаимодействие, основанное на взаимном уважении к независимости, государственному суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ двух стран, а также на принципах невмешательства во внутренние дела. Они основаны на приверженности принципам мирного разрешения споров и ненасилия или угрозы».
Кроме того, согласно пункту 18 декларации, Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют усилия в борьбе с угрозами международного терроризма, экстремизма и сепаратизма и их нейтрализации.
Министерство обороны РФ своим заявлением также демонстрирует неуважение к указанной декларации, подписанной президентом Российской Федерации, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами России Владимиром Путиным.
Министерство обороны еще раз заявляет, что в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием «Фурух». Название упомянутого села - Фаррух. Надеемся, что в следующих высказываниях название села будет указано в правильной форме», - говорится в сообщении.