Жесткий ответ Минобороны Азербайджана Москве

«Министерство обороны Азербайджана с сожалением констатирует, что пункты, отраженные в заявлении Министерства обороны Российской Федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности. Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий Азербайджанской Республики, не произошло». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в Минобороны, информация об отступлении частей азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности.

«Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку. В заявлении Минобороны России говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.