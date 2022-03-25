В сборе участвуют более 100 спортсменов из Турции, Германии, Венгрии, Узбекистана, Нидерландов и Словении, а также около 200 дзюдоистов из различных клубов, обществ и спортивных организаций Азербайджана. Основной целью сборов является повышение мастерства спортсменов в регионах, а также достижение высоких результатов на международных соревнованиях в ближайшем будущем.

Ранее в Гейгеле прошел международный турнир среди дзюдоистов не старше 18 лет, посвященный памяти заслуженного тренера Ариза Алекперова, в котором, помимо представителей вышеупомянутых стран, приняли участие дзюдоисты из Грузии. Организация подобных соревнований является одним из направлений деятельности Федерации дзюдо Азербайджана, которая способствует развитию и популяризации этого вида спорта в регионах, привлечению молодежи к здоровому образу жизни и повышению интереса к спорту.