Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые российские олигархи предлагали восстановить Украину, вложить в страну инвестиции для того, чтобы как-то избежать санкций. Об этом глава государства отметил в интервью российским СМИ, которое опубликовала «Медуза».

«Но то, что от него (Абрамовича – ред.) и еще некоторых бизнесменов приходили сигналы «давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем»… Некоторые даже обращались с тем, что они готовы… Они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны. «Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину, мы сейчас живем в Англии или в Швейцарии, мы хотим… Можно ли так сделать, чтобы мимо какого-то санкционного списка…» Мы их все получали. Но мы их начали получать, еще когда наши внутренние санкции действовали, а не только западные санкции. Некоторые люди не хотят называть свои фамилии, но говорят, что «мы вообще хотим помогать вашей армии, тоже являясь гражданами Российской Федерации», - подчеркнул В.Зеленский.