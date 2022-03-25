В Гданьск прибыл американский эсминец

«Как объяснили члены экипажа, целью визита является обозначение американского присутствия в регионе, однако в это время они хотят поближе познакомиться с нашей культурой и историей», - отмечает канал.

«Американский эсминец USS Forrest Sherman, имевший среди прочего ракетные установки и орудия различного калибра, пришвартовался в порту Гданьска», - говорится в сообщении.

По данным TVN, корабль останется в Польше до конца марта.

«Мы прибыли в порт Гданьска с рутинной визитом, нашей целью является обозначение американского присутствия в Балтийском море и заверение наших союзников из НАТО, что мы в состоянии быстро реагировать на любую потенциальную агрессию в регионе», - цитирует телеканал командира эсминца Метта Заблика.

Также он заявил, что экипаж намерен помочь Гданьску в оказании гуманитарной помощи беженцам с Украины. Кроме того, по словам командира, члены экипажа хотят ознакомиться с польской культурой и историей, поэтому они планируют посетить музей на месте бывшего немецкого концентрационного лагеря в Штутове.