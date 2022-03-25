В Киеве и Черкассах также прогремели взрывы

Вечером воскресенья, 27 марта, мощные взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области. Об этом сообщает ТСН.ua.

Подробностей о взрывах, есть ли человеческие потери, пока нет.

Вечером очевидцы также сообщили о взрывах в Луцке, Ровно, Житомире, Харькове. Подробностей пока нет.

В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Только в Киеве – трижды за вечер. В настоящее время воздушные тревоги в одних регионах постепенно отменяют, а в других – наоборот, объявляют.