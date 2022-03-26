ВС России обстреляли жилой квартал в Харьковской области, есть погибшие

В воскресенье, 27 марта, российские военные совершили артиллерийский обстрел села Оскол Изюмского района Харьковской области, в результате чего погибли 7 человек и еще 4 – получили ранения, говорится в заявлении Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что обстрел повредил один жилой дом, в котором погибли 4 человека, среди них и 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок.

Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых – 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.