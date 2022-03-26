По итогам 27 марта Малая Рогань полностью находится под контролем украинских войск и очищена от российских войск. Также продолжается ликвидация остатков российских войск в Ольховке. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Но противник продолжает совершать военные преступления. Сегодня авиаударами был атакован Оскол, что в Изюмском районе. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек, четырехлетний ребенок ранен», - написал Синегубов.