От редакции 01:17

Как уже сообщал haqqin.az, очередная провокация вооруженных армянских сепаратистов, возводивших при полном попустительстве российских миротворцев укрепления и рывших окопы неподалеку от карабахского села Фаррух, вынудила подразделение армии Азербайджана взять этот населенный пункт под свой контроль, прекратив тем самым подрывные действия армянских сепаратистов. Комментируя данный инцидент, большинство западных СМИ преподносит его чуть ли не как попытку Азербайджана спровоцировать полномасштабную войну на Южном Кавказе.

При этом в многочисленных публикациях и телерепортажах кучка армянских провокаторов, обосновавшаяся в Ханкенди, преподносится аудитории, как «законное правительство» никем не признанного «Арцаха», но при этом даже словом не упоминается тот факт, что село Фаррух, как, впрочем, и другие населенные пункты Карабаха, являются международно признанной территорией Азербайджанской Республики. Какова же реальная подоплека событий, вызвавших обострение ситуации на временно контролируемых российскими миротворцами территориях Карабаха? Как известно, Азербайджан неоднократно и, как выясняется, безрезультатно, обращался к командованию миротворческого контингента войск России, требуя четкого выполнения пункта №4 трехстороннего московского Соглашения от 10 ноября 2020 года, а также положений Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Российской Федерацией, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года, в которых зафиксированы обязательства сторон по совместной борьбе с вооруженным сепаратизмом.

Тем не менее, вооруженные ошметки разгромленного азербайджанской армией «Арцаха» не только не были выведены за пределы территории Азербайджана, как это зафиксировано в трехстороннем Соглашении, но и, при попустительстве миротворцев, продолжают создавать вооруженные воинские подразделения. В этой связи уместно напомнить некоторым политическим лидерам, которые вновь подхватывают сегодня старую мантру о «трагической судьбе несчастного армянского народа», что, после окончания 44-дневной войны и подписания в Москве трехстороннего Соглашения, армянские вооруженные отряды на территории Карабаха ни на день не оставляли попыток реванша, сознательно и целенаправленно провоцируя военнослужащих ВС Азербайджана. Речь в данном случае не только о попытках армянских сепаратистов в Карабахе сооружать оборонительные объекты, строить траншеи, КПП, вооруженные посты и т. д., которые оперативно пресекались ответными действиями ВС Азербайджана. Поддерживаемая руководством Армении кучка обосновавшихся в Ханкенди сепаратистов провоцирует Азербайджан на ответные меры своими наглыми и безответственными действиями, вроде попытки принять при содействии кандидата в президенты Франции Валери Пекресс «Закон об оккупации».