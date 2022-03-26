У Зеленского обвинили Россию в отсутствии гуманизма

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новые бомбардировки украинских городов. Он подчеркнул, что у России больше нет языка, гуманизма и цивилизованности.

«Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками», - написал Подоляк, передает РБК-Украина.

По его словам, у России отсутствует способность говорить, гуманизм и цивилизованность.

«Москва может только наносить ракетно-бомбовые удары, стремясь стереть с лица земли Украину. Европе это точно нравится?», - добавил советник главы ОП.